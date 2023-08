Psühholoogi ja Peaasi.ee koolitaja Elina Kivinuki sõnul mõjutab inimese üldist heaolu ja vaimset tervist teda ümbritsev keskkond, sealhulgas kodu ja selle korrashoid: „Korras ja puhtas kodus on enesetunne parem. See on osaliselt seotud inimese enda vajadusega asjaolusid kontrollida. Tunneme vähem stressi, kui asjad on käepärast, ning turvatunne suureneb, kui esemed on leitavad just siis, kui neid vaja on.“