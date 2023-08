Virtsu tahab tõsimeeli saada eraldi saareks ja ühineda Muhuga

Virtsu arenguselts ehk kohalik aktiivgrupp on viimase kahekümne aasta jooksul teinud hulgaliselt plaane, mis tuleks Virtsus kõik ära teha. Enamik neist pole teoks saanud. Kogukonnaaktivistid on nüüd veendunud, et elu hakkaks õitsema, kui poolsaarest saaks omaette saar.