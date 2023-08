Suurpere sai Timber.ee oksjonil metsa raieõiguse müügist 20 000 asemel 39 000 eurot

Kokku on metsamaad kinnistul 2,7 ha ning metsamajandamiskava koostamine ei ole sellisel juhul kohustuslik. Metsaspetsialist soovitas perele see siiski teha, kuna mets oli väärtuslik, kus iga tihumeeter omas tähtsust. „Esmase hinnagu teeme nii meie kui ka metsafirmad ostu kaalumisel kättesaadavate andmete põhjal ja kui oleksin mändi pelgalt pildi järgi hinnanud ja sellega kasvõi 5 tm võrra oma arvutuses mööda pannud, siis oleks see hinnaarvutust sel hetkel mõjutanud juba 500€ võrra,“ ütleb Helen. See oli perele piisav motivatsioon, et kava tellida, mille maksumuseks kujunes natuke üle 100€. Pealegi, kui pere hiljem Timberi metsaühistu ridadesse astus, said nad metsamajandamiskava koostamise toetust taotleda. „Etteruttavalt võin öelda, et seda me tegime ja tänaseks on toetus käes,“ räägib Ann.

Aga korraga tekkis perel küsimusi korraga rohkem, kui vastuseid neile oli ning seetõttu võtsid nad appi Google otsingu. „Kohe esimeste seas oli Timber.ee oksjonikeskkond . Mõtlesin natuke, sest oksjonil müümine ei tulnud pähegi, kuid kuna aega meil sel hetkel oli ja mõtlesin, et variante tuleb ju kaaluda, siis klõpsisin nende lehe lahti. Lugesin ja lugesin ning mida rohkem süüvisin seda enam leidsin end mõttelt, et kas uskuda kõike või mitte. Tegelikult tundus lugedes kõik nii lihtne, kuigi ise tundsin, et teema on nii võõras, et kui ise selle asjaajamisega toimetan, siis pensionipõlveks jõuan ehk valmis ka,“ ütleb Ann, kes tegi otsuse, et suhtlemine ju tükki küljest ei võta. Kõne tehti AS Timber metsaspetsialist Helen Savile.

„Meil ei olnud selget plaani metsa müüa, kuid olen aus, et helistajad panid meid sellele mõtlema, pealegi pidime leidma raha, et ära vahetada oma linnakodu aknad, mis päris korralikult tuult läbi lasid, aga tagataskust meil sellist raha võtta polnud, et see töö ära teha. Mõtlesime, et võiksime vähemalt ära teha metsamajandamiskava , mis annab ülevaate, mis seisus ja mis vanuses mets üleüldse on,“ ütleb Ann.

Samal ajal kontrollis Helen üle, kas metsas elutseb lendorav või mitte. Selgus, et lendoravaid ega muid looduskaitselisi tegelasi seal pole, järele jäid vaid küsimused, kas ja kuidas takistab raiet mälestusmärk ja kas puudes võib olla sõja perioodist jäänud metallijääke.

„Ootasime kava pikisilmi. Õnneks saabus see päris ruttu, paari nädalaga. Aga siis palusin taas Helenilt abi, et seda mõista. Lugesin seda mina ja luges seda mu abikaasa ja meile tundus nagu oleksime kahte erinevat kava lugenud, sest saime täpselt risti vastupidi asjadest aru,“ räägib pereema. Selgus, et mets oli jaotatud kolmeks eraldiseks, kus lageraie oli lubatud vaid ühel, kus peal raieküps männik.

Helen kirjutas loetu ilusti lahti ning selgitas, et männi küpsusvanus saabub küll 90-aastaselt, aga kuna pinnas on viljakas ja mets piisavalt hõre, siis on see osa metsast varem raieküpseks kasvanud. Kuna küpsusdiameeter oli täis, oli võimalik mõelda selle osa lageraie peale. Raieväärtus tuli Heleni hinnangul 35 000€. „Esimene mõte oli, et „wow“ see on ju 15 000€ rohkem, kui helistaja pakkus, et siit edasi on võimalik vaid võita, kui raie oksjonile paneme, sest lihtne matemaatika andis vastuse ka küsimusele, kas puudes on metalli või mitte. Kui puud olid seal 75 aastat vanad ja sõda lõppes 77 aastat tagasi, siis järelikult polnud seal sel ajal, kui madin käis, ka puid, millesse killud kinni oleks saanud jääda.“ Eks sellele viitas ka üks sõjamasin, mis mäenõlvale maetud ja millele oli juba suur mänd peale kasvanud. Kuid Närvikõdi jätkus, sest pärast raieteatise esitamist Keskkonnaametile selgus nii mõndagi huvitavat.

Keskkonnaamet asus mälestusmärki kaitsma

Pärast seda, kui metsateatis oli Keskkonnaametisse kinnitamisele saadetud, oli pere juba mõtetega oksjoni juures, kuid siis saabus järjekordne pauk. Pereisale helistas Keskkonnaametnik, kes ütles, et kuna metsas on mälestusmärk, tuleks selle ümber 25 m raadiuses jätta mets puutumata. Sõnum oli lihtne - nii on ja sellega tuleb leppida.