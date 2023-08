Nukuteater metsaäris – tüütu helistaja vahetas oma nime, et mets odavalt välja petta

Asjaajamine tasus end ära

Liis jäi tulemusega enda sõnul väga rahule, kuid kokkuvõttena ütleb, et pelgas oksjonile eelnevat asjaajamist ning sedagi, kas oksjon üldse õnnestub, sest Hiiumaa on siiski meretagune koht äärealal, kuhu paljud metsafirmad naljalt raiet tegema ei pruugi tulla. See kõik lisas paraja annuse närvikõdi ning oksjoni viimastel päevadel ja tundidel ei saanud rahu enam üldse. Õnneks lõppes oksjon positiivse tulemusega, kuid sellele aitas tublisti kaasa asjaajamine, mis sellele eelnes. Esmajärjekorras oli vaja valmis saada uus metsamajandamisekava. „Viimasest korrast oli veel meeles, et see oli pikk ja vaevaline protsess. Nüüd käis kõik õlitatult,“ märgib Liis, kes viitab asjaolule, et ka taksaatorit Hiiumaale saada pole sugugi kerge. Ent puht juhuslikult oli just üks spetsialist Hiiumaale end tööle sättimas ning lahkesti nõus ka Liisi metsa ette võtma.

Metsaspetsialist hoidis käest