Konserveerimise ekspert õpetab: kuidas saada bakteritest puhas ja kauasäiliv hoidis?

Inge Uulits on omandanud hariduse toiduainete konserveerimise alal ja on ses valdkonnas kalatööstuses ka aastaid töötanud. Ta ütleb, et paljud abinõud bakterioloogiliselt puhta toodangu saavutamiseks on aastate jooksul juba n-ö lihasmällu jäänud. Tema koduköök on moosikeetmise ajal püha paik, kuhu ta uudistajaid ei luba ja üldse ei tohiks sinna lendlema sattuda väljastpoolt tulevaid mikroobe.