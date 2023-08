Mis metsloomal linna asja? Eks metsad ole ju maha raiutud? Ei, see asi nii hull ka ei ole, et mõni ilves Eestimaa peale enam ära ei mahu. Küsimus on hoopis muus. Linnas on elu lõbusam, eriti pealinnas. Pealegi – kui maainimesed silmitsevad sind hirmunud pilgul, üritavad oma kassi või väiksema koeragi enda selja taha peita, siis linlased käituvad ise kui metslased.