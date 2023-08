1994. aastal Harjumaal toimunud „radioloogiline intsident“ tõi ränga õnnetuse: surm varitses jäätmehoidlas

See polnud muidugi Soome Olkiluoto hoidla sarnane rajatis, kus sõidetakse sügavale maapõue sisse ja lõpuks saab külaline kiigata veelgi sügavamale, kus kaugel all paistavad spetsiaalsed konteinerid tuumajaama jäätmetega. Isegi mitte Paldiski tuumaobjekti sarnane – too on praeguseni oma asupaigas seisev kogukas betoonhoone, kuhu lisaks kunagistele reaktoritele on nüüd paigutatud jäätmekonteinerid. Paldiski objekt on kavas tulevikus lammutada ja seal olevad jäätmed pikaajaliseks säilitamiseks maa sisse ära peita.