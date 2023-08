Eks meist igaühel ole oma Barbie-nuku lugu. Ju on me lastel, lastelastel või tuttavate lastel hulgi kohtumisi selle suisa 64aastase nukuga, kelle maailmavallutus algas 9. märtsil 1959 Ameerikas ja keda nüüdseks on valmistatud vähemasti miljard. Seega igas sekundis müüakse enam kui üks Barbie, minutis lausa 100.