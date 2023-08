Masendunud postiljonist üleöö superstaariks. Nathan Evans: hull värk – unistused võivad täituda!

Nathan, homme oled Eestis ja laval. Küsime spordireporteri lemmikküsimuse: mis tunne on kah? On ju su praegune elu küllalt erinev üsna hiljutisest ajast, kui kirju ja ajalehti postkastidesse viisid.

Tean, et sa pole shanty'de (merelaulud – M. K.) fänn olnud ja teadsid vaid „Drunken Sailorit“ nagu ilmselt kõik. Kuidas siis nii juhtus, et sinust sai rahvalaulude ja vanade merekarude palade esitaja?

Asi on selles, et keegi kirjutas 2020. aastal mu TikToki video juurde kommentaari ja küsis, kas ma võiks esitada shanty „Leave Her Johnny“. No ja oligi nii, et kommentaare tuli robinal ja mina hakkasin seda omas võtmes laulma.