Retrokulgurite päevadele vuras rekordarv sõidukeid

Vedruka külas ehitatud elektriratas, mille looja ja omanik on Hendrik Hürden.

17. korda korraldatud tehnikapäevade endise peakorraldaja ja praeguse abilise Tuve Kärneri sõnul oli seekord osalemistingimuseks ainult see, et sõiduki väljalaskeaasta oleks eelmisest sajandist. See tõi rekordilise osalejate arvu. Esimese õhtu killavooris, kuhu oodati tänavalegaalseid masinaid, oli neid kohal 99. Teisel päeval võis osaleda igasuguse sõiduriistaga ning neid kogunes Järva-Jaani lausa 121.