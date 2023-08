50 aastat raadiotööd: Kaja Kärneri nimi on juba kvaliteedimärk!

Endiste ja praeguste kolleegide hinnangul on Kaja Kärner maailma muutumisega imeliselt kaasas käinud, samas iseendaks jäänud – seesama tuttav hääl, intonatsioon, vankumatult viisakas suhtumine intervjueeritavasse, süvenemine teemasse ja ilus eesti keel.

„Kui küsida kelleltki, milline nimi talle seoses Vikerraadioga esimesena pähe tuleb, olen üsna kindel, et see on Kaja Kärner,“ ütleb Vikerraadio endine kauaaegne peatoimetaja Riina Rõõmus. „Vastutustundlik, usaldusväärne, traditsioone austav, loominguline, ilusa keelekasutusega – ta esindab kõiki neid väärtusi, mida meil alati oluliseks peetud. Lisaks veel isikupärane ja ilus hääl, mis pole raadios sugugi vähetähtis.“