Le Vallikivi: lähiaastatel võib juhtuda, et osa inimesi jääbki perearstita

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees Le Vallikivi märgib, et esimest korda 20 aasta jooksul on ka riigil tekkimas kriisiplaan.

„Perearstide puudusest on aastaid räägitud, aga jõulisi samme astutud vähe, enamasti on tegutsetud iseendale jalga saagides. Selleks et asendada äralangenud perearste, on pandud ülejäänutele koormust juurde, nii et ka nemad põlevad varsti läbi, lõpetavad töötamise ning põud süveneb veelgi,“ on Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees Le Vallikivi kriitiline.