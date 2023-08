Eesti taimede geneetiline päritolu jääb alles ka võõramaa mullas

„Nendest suurim on juba eelmise kümnendi keskpaigast Iirimaal registreeritud, kuid eestlastele kuuluv Systemseparation Ltd,“ lisab ühistu tegevjuht Priit Põllumäe. „Peamine põhjus koostööks oli väga suur metsataimede nappus kodumaisel turul. Seda eriti avajuursete kuusetaimede osas, mille järele on kasvav nõudlus.“

„Erametsa istutatud 18 miljonist taimest umbes kaks miljonit on meie toodang, seega turul on ruumi kõigile soovijatele,“ lisab Systemseparation LTD omanik Tanel Vaasma. „Me täidame konkreetse niši, tootes suuri avajuurseid taimi, mida on vaja teatud kasvukohatüüpidesse.“