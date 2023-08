Psüühikahäirega laste vanemad on jõuetud: „Lastekaitsetöötaja ütles, et prooviksin parem ema olla.“

Katrin sõnab, et probleemid tütrega algasid juba varases lapseeas, aga kriitilisem on olukord olnud viimasel kahel aastal. „Kõik teavad, kui allumatud võivad olla kahe- ja kolmeaastased. Arvasin, et ta kasvab sellest välja. Ühel hetkel sain aga aru, et mul ei ole lihtsalt halvasti käituv laps, vaid selle taga on midagi palju enamat. Ma tunnen end seda öeldes pahasti, aga ma sain aru, et kardan oma tütart.“