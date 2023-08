Ukraina on tema sõnul viimased paar kuud väga aktiivselt tegelenud Venemaa logistika – relvamoonaladude, sildade, maanteede ja suurtükikomplekside – hävitamisega. „Varem või hiljem toob see edu. Kui Venemaal pole enam millega või millest lasta, siis on edasi liikumine palju kergem kui praegu.“