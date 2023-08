JÄRELEHÜÜE | Kummaline hingeseisund tekkis, kui kuulsin Teie surmast. Käed värisevad ja hing on rahulik

Kummaline hingeseisund tekkis, kui kuulsin Teie surmast. Käed värisevad ja hing on rahulik. Tahaks kord analüüsida Te rollibiograafiat, kus on 1011 sissekannet. Mida kõike elu jooksul jõudsite! Peamine vist, et jaksasite neid keerulisi aegu elades inimene olla. Aga see on pikem jutt...