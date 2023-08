VIIMANE VÕIMALUS! Vali oma lemmik metsamajandaja ja tule Tõrvasse vaatama, kes võidab!

„Kogu pere metsapäeva programm on mitmekesine ja põnev, et pakkuda midagi nii väikeste lastega peredele kui ka erialaselt metsaomanikele. Oma tegemisi tutvustavad metsaga seotud organisatsioonid, toimuvad töötoad ja metsateemalised miniloengud, kohal on võimas metsatehnika,“ kirjeldas Aun ja tõi esile, et meelelahutuslikku olustikku loovad tasuta konserdiga Jarek Kasar ja Karl-Erik Taukar Band.