Jahimajakesest väljakasvanud külakeskuses saab sõita nii hobuste kui maasturitega

„Jahiseltsina tegutseme Ääsmäel praeguseni, kuid kohaliku elu väikese keskusena on selle tegevused ammu väljunud ühe hobi hoidmise ja tutvustamise raamidest. Nii nagu meie aktiivne seltskonnaelu on paarikümne aastaga kasvanud välja meie vanast jahimajast, nii on nüüd keset küla on kerkimas mitte kõrts ega kirik, vaid ilus ja kaasaegne, järjekorras juba kolmas jahimaja,“ sõnab jahiseltsi süda ja mootor ning kohaliku üks kogukonna aktiviste Madis Liiväär.