Liiga kontrollivad vanemad saadetakse kohvikusse seniks, kuni lapsed metsas müttavad

„Veetsin lapsena palju aega maal memme ja taadu juures ning see ei olnud niisama lõbus maal aja veetmine,“ rääkis Liina Gross, kes on ühtlasi ka Metsarahvapäeva peakorraldaja. „Tuli palju tööd teha ja õppida. Taaduga käisime tihti metsas ning taadu õpetas mulle kõike metsaga seonduvat, memme jällegi õue ümbruses olevat. Memmele meeldis mulle teha kontrollitöid looduse kohta.“

Vabadel hetkedel sai metsast Liina mängumaa. „Oli isegi periood kus ma kujutasin ette, et ma olen nõid ja oskan loomade ja lindude keelt. Hiljem memme ja taadu antud teadmised kahjuks ähmastusid, aga Luua Metsanduskool tuletas taas meelde.“

Kui mingil hetkel oli Liina harjunud suure seljakotiga metsast pilk kiirelt ühest kohast teise hüpeldes läbi rammima, siis nüüd vaatab ta taas suure uudishimuga ringi ning jääb ühe või teise puu või taime juures peatuma. „Tundsin, et tahaksin seda põnevat maailma ka teistega jagada ning neid õpetada samamoodi vaatama,“ räägib ta Metsarahva päeva idee sünnist. „Lapsi õpetada on lihtsam, neis on veel alles see siiras huvi maailma vastu alles ning nad tegelikult tahavad teada, näha ja kogeda.“

Liina kutsus kampa head sõbrannad, kes samamoodi metsa vaatavad ja sündiski idee - õpetada lapsi tundma meie metsa. Arutelust ja kohaliku elu tunnetamisest kujunes sündmus, mis ootab lapsi külla 16. septembril RMK Heimtali matkarajale.

Naiste sõnul on väga oluline pühenduda just laste ja metsa omavahelise sõpruse ja usalduse loomisele, sest kui varases eas pole lapsed metsaga mingil põhjusel tutvust teinud, võib sellest kujuneda hirm ja ebamugavus metsa ja üldse loodusesse minemise ees.

„See, mida me ei tunne, võib tunduda ohtlik ja võõras,“ selgitas Elerin. „Soovime, et lapsed tunneksid rõõmu looduses viibimisest, mõistaks metsade tähtsust ja väärtustaks nende elurikkust ning saaksid aru ka metsa erinevatest funktsioonidest, sealhulgas sellest, mida puust lõpuks edasi tehakse või miks osade metsade eest on vaja hoolitseda.“