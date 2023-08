Pane tähele! Võimalus kogeda Ruhnut korraga kogu tema hiilguses

Põhjust on Ruhnu saar oma reisi-listis ettepoole nihutada, saarel on toimumas pidevalt väga põnevaid sündmusi. Metsarahvapäeva raames on maalilise looduse ja üksteise seltsis mõnusa puhkuse nautimiseks nüüd imeline võimalus aga tasub olla valmis, et külla on kutsutud ka mitmeid erilisi inimesi nii rääkima kui esinema. Kohtuda saab Kristel Vilbaste, Valdek Lauri ravitseja Anu Altmetsa, Jarek Kasari ja teistega.