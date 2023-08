Olemise talumatu kergus ehk Kolm tundi Onu Bella peas

„Onu Bella tähestiku“ esietendusel ei olnud veel seda kergust, mis tõstaks kerglase, meelt lahutava elu maast kõrgemale, Bella paradiisi, kuhu ainult õndsad pääsevad. Hoomimata sellest – või õigemini just sellele toetudes –, et teoloog Toomas Paul on juhtinud tähelepanu, et tänu piibli tõlkeveale on me peadesse kulunud lause „õndsad on need, kes vaimust vaesed“ ehk siis poolearulised. Toomas Pauli järgi on õige „õndsad on need, kes vaimus vaesed“ ja see vaimus vaesed viitab pigem näljale, janule ja tühjusele.