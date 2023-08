Võtab muhelema, kui siia tulevad inimesed, kes näevad esimest korda elus lehmi. Nad on nendest nii vaimustuses!

Olen siin seisnud juba aastasadu – kui kaua täpselt, ei mäleta isegi. Kunagi oli meie talu nii suursugune, et oli küla üks suurimaid! Esimene peremees müüs mind tükkis kõigi maadega 1883. aastal maha nii, et uueks peremeheks sai Abram Ernesaks, kes kolis siia Perilast. Ta oli nõnda jõukas härra, et ostis mu naabri, Saunja talu ka ära.