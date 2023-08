Ja esinema tuli see üle maailma kuulus mees Mustveesse

Kuulajaid oli Mustveesse saabunud isegi Soomest, rääkimata sellest, et pealinnastki polnud huvilistel tee kauge. Põhjus selles, et vaimuliku muusika huvilistele on arhimandriit Serafim Bit-Kharibi hästi tuntud YouTube'ist, samuti leiab tema esitusi kõigilt suurtelt muusikavahendusplatvormidelt. Keerulise saatusega mees on sündinud Gruusias, tema ema on sealt pärit, isa aga süüria kristlane.