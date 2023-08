Margus Mikomägi aus armastuskiri: käokingad Tema Majesteet Ita Everile

Rääkisime sõbraga Teist, Ita Ever. Sõber oli rahul, et järelehüüdeid ja kaastundeavaldusi on nii palju. Kui mainisin irooniliselt, et tuleb uus poliitiline skandaal ja Ita Ever läheb meelest, vastas sõber: „Ita ei lase ennast unustada!“