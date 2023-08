KÕPLAHÕIMLASED '23 | Uih, vastik! Meie kapsaid kimbutavad jäledad ussid ja arbuus on täiesti surnud

Saaki ei pea põllul sugugi tikutulega taga otsima, nii kurgid, erinevad kõrvitsad , kapsad, kartulid , porgandid kui ka peedid kasvavad jõudsalt. Paraku on neid maru vähe, näiteks nii suvikõrvitsad kui ka kurgid saab ühe käe sõrmedel kokku lugeda. Kui neli leibkonda tahavad süüa saada, on see ikka päris niru, isegi kui põld pole meie põhiline toiduallikas.

„Kõrvitsad hakkavad värvi võtma, mille jaoks on veidi vara. Ja tundub, et siin on suur tuul olnud, kõrvitsad on kuidagi pahupidi pühitud. Arbuusist, mis andis tohutult lootust, pole haisugi, see on põhimõtteliselt surnud. Ja siin on meie suurepärane porgandipeenar, kus on vähemalt neljas erinevas vanusejärgus porgandeid, mis on küll ühel ajal külvatud,“ räägib Marju põllul ringi vaadates.