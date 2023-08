Vilgas laibaäri: ema surnukeha väljalunastamise hind on 190 eurot

Tõend käes, traavib ta Rakvere Matusebüroosse, kellega on head kogemused. Ja siis selgub, et niisama lihtsalt need asjad ei käi. Selleks et valitud büroo saaks surnukehaga edasi toimetada, tuleb kõigepealt minna ja maksta teisele firmale Viru Matuseteenused, et surnukeha kätte saada.