Viirpuust kujundatud niwaki

Iseenesest tähendab niwaki otsetõlkes lihtsalt aiapuud: niwa – aed, ki – puu. Nimi nimeks, ent rässakad, loodust kontsentreeritult järele aimavad vormi lõigatud puud aias on sama vaatamisväärsed kui bonsaid. Harilikult on need alusel kasvavatest minipuukestest suuremad.