Maetsmas kitkuti talgukorras lina

Kunagi oli lina Eestis põhiline riiete valmistamise materjal, ent nüüdseks on sajanditevanune kiulinakasvatus Eesti põldudel vajunud ajaloo hämarusse ning linatöödest on saanud pärandoskused. Õnneks on Eestimaal veel entusiaste, kes kiulinakasvatust ja selle väärindamist püüavad alal hoida ja edasi kanda.