Kümnes Eesti aasta küla on Kaerepere alevik

„Kõik selle aasta nominendid on tegelikult minu seisukohast väärt tiitlit „Aasta küla“. See tugev kogukonna tunne, armastus oma kodukandi vastu ning soov panustada paikkonna arengusse, õhkas kõikidest küladest tugevalt välja. Mul on hea meel, et viimase 5-6 aasta jooksul on küladesse kolinud elama palju noori, kes tahavad panustada ja külasse uus, värske hingamine anda. Tahan südamest tänada konkurssil osalejaid sooja vastuvõtu eest ning ka korraldajaid kutse eest üritusel kaasa lüüa,“ ütles Hussar.