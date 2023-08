Kurikuulus Tartu koertevabrik tegutseb jälle! Naabrid on õues hõljuva haisu tõttu hullumas

Poolteist aastat tagasi viis põllumajandus- ja toiduamet Tartus Linnu tänaval asuva elumaja puuridest minema mitukümmend hooleta jäetud looma. Nüüd on samas majas jälle vähemalt kümmekond koera. Naabrid on õues hõljuva haisu tõttu hullumas ja abi ei saa kuskilt. Koerakasvataja ise lausub läbi pisarate, et naabrid kiusavad.