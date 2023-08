„Me ei ole postsovetlikud metslased, vaid kaasaegse ruumikultuuriga riik.“ Mida räägib sisekujundus Eestist?

Ernst Jaakson (1905 Riia – 1998 New York) oli legendaarne Eesti diplomaat, teenistuses EV esindustes USAs aastast 1929, peakonsul saadiku ülesandeis USAs 1965–91, Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadik USAs 1991–93. Näitusel on Eesti Rahva Muuseumist pärit Jaaksoni kabineti sisustus, mis tavapäraselt on deponeeritud välisministeeriumis.

Just mõiste „ruumidiplomaatia“ inspireeris mind näituse kuraatori Karin Paulusega kokku saama. Kui küsin, kas tegu on tema välja mõeldud liitsõnaga, saan vastuseks, et see tuli koos sisearhitektidega kollektiivse ajurünnaku käigus.