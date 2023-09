Psühholoog annab nõu: kuidas õpetada lapsi enda järelt koristama?

„Korras ja puhtal keskkonnal on positiivne mõju nii lapse heaolule kui ka tema keskendumis- ja õpivõimele. Kui last ümbritsev ruum on organiseeritud, on ta rahulikum ja tunneb end mugavamalt. See omakorda tõstab tuju ning võib isegi ärevust ja stressi vähendada,“ selgitas psühholoog Maria Kanter.