20 minutit vingu ja suitsu käes: eakas naine ja tema poeg pääsesid tulekahjust õnne kombel eluga

Meedikute abi vajas üks mees nädal tagasi ka Viljandimaal, kui eramust tuli samuti tulehäire, millele reageeris patrullekipaaž ja G4Si juhtimiskeskus kutsus välja ka Päästeameti. Reageerinud patrull teavitas kohale jõudes, et maja on suitsu täis. Akendel polnud kardinaid ees ja seega sai vaadata tuppa, kus oli näha, et ahi on sees ja toit seal kõrbema läinud. Leeki ei paistnud ning toas kedagi näha polnud. Patrulli saabumisel saadi ühendus ka omanikuga, kes veel enne Päästeametit kohale tuli. Selgus, et eramus oli siiski mees, kes oli magama jäänud ning keda tuli eramust välja aidata.