Kuidas tunda ära nahavähki? Need 7 sümptomit näitavad, et midagi on korrast ära

Viimase saja aasta jooksul on nahavähist saanud valgete inimeste seas võimas, kuid vähetuntud epideemia. Eestiski on see üks enimlevinud vähiliike, aastas diagnoositakse 1300 esmast juhtu, millest 200 on kõige raskema tüübi ehk melanoomi juhud.