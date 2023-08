Tuhanded mesilased hukkusid Muugal sipelgamürgi väärkasutamise tõttu

„Võtsime mesilast proovi, mille tulemuste põhjal tuvastasime, et mesilaste hukkumise põhjuseks on proovist leitud fiproniil,“ kommenteerib PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter, kelle sõnul ei ole fiproniili kasutamine taimekaitsevahendina lubatud ning selle toimeainega ei ole registreeritud ühtegi taimekaitsevahendit. „Fiproniil on lubatud kasutamiseks biotsiidi toimeainena ja seda kasutatakse eelkõige näiteks sipelgatõrjevahendites, aga ka veterinaarravimites lemmikloomade parasiitide tõrjeks,“ lisab ta. Mesiniku sõnul ei ole mesilas sipelgatõrjet tehtud. Kokkupuudet fiproniiliga ei tuvastatud ka lähedal asuvates aiandusettevõtetes tehtud kontrollide käigus.

Põllumajandus- ja Toiduamet paneb inimestele südamele – sõltumata sellest, kas kemikaali kasutatakse majandus- ja kutsetegevuses või oma koduses majapidamises –, et kemikaalide (sh taimekaitsevahendite ja biotsiidide) kasutamisel tuleb olla väga ettevaatlik ja lugeda hoolikalt toote infolehte. Kasutustingimuste täpne järgimine tagab selle, et kemikaali kasutamisega ei kaasne lubamatut ohtu inimese ja loomade tervisele ning keskkonnale.

Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimehe Aleksander Kilgi sõnul on nad teadlikud ja tunnevad muret mesilaste sellise hukkumise pärast, mis on juhtunud tõenäoliselt fiproniili väärkasutamise tõttu. „Vajalik on leida mürgistuse allikas, et tulevikus selliseid mürgistusjuhtumeid vältida,“ sõnab Kilk, lisades, et kõikide kemikaalide kasutamise korral tuleb esmajärjekorras hoida tähelepanu all keskkonna hoidu ja ohutust kasulike putukate, eelkõige mesilaste ja teiste tolmeldajate suhtes ning neid kui keskkonna tasakaalu hoidjaid tuleb väärtustada ja kaitsta.