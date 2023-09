Puidukoda investeerib sektori kriisi kiuste: kus on toorainet, seal peab õitsema ka puidutööstus!

Ajal, mil üldsusele on mõista antud, et meie puidutööstus ei ela just paremaid aegu – kes vaevleb toormenappuses, kes turgude ärakukkumise käes –, väärib seda enam esile tõstmist Viljandimaal ehituspuitu tootev Puidukoda. See on ettevõte, mis paigutas tootmise laiendamise hüvangusse kriisiajast hoolimata 4,5 miljonit eurot.