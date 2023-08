Vesinikvesi aitas Eesti teadlasel kroonilisest köhast vabaneda. Mis imeasi see veel on?

Vesinikvee ehk H 2 -vee saamiseks on vaja internetist (nt USAst või Hiinast) tellida spetsiifiline klaaspudel, mille põhjas on väike vee elektrolüüser ning H 2 -gaasi pihusti, seletab Munter. Pudel ühendatakse elektrivõrku (mõnel mudelil on ka laetav aku) ning seda saab korduvalt täita kraani- või pudeliveega. Kui see käima panna, hakkavad mõne minuti jooksul vette liikuma vesinikumullid. Vee originaalne pH (7–7,5) ning maitse sellest ei muutu. Pudeli hind jääb vahemikku 40–100 eurot.