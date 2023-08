Võrumaa loomapark kaotas rünnaku järel poegadega emakaru

„Arvestades karude käitumismustrit looduses, võib arvata, et metsik isakaru lõhkus aediku, et pääseda loomapargis elanud emase looma juurde. Lisaks huvile emase looma vastu on osa isakarude loomulikust käitumismustrist ka karupoegade ründamine. Koos emaga aedikus elanud karupoegi omanik leidnud ei ole, suure tõenäosusega on nad isakaru rünnakus hukkunud,“ ütles keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo juhataja Aimar Rakko.