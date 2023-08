PETTUS? | „Pensionär ju ei pea tuludeklaratsiooni esitama? Aga nüüd sai mu poeg kirja, et olen riigile võlgu“

Maksu- ja tolliameti (MTA) teenusejuht Annika Oja aga kinnitab, et asi on õige. Eelmisel, 2022. aastal ületas proua Leida ilmselgelt maksuvaba tulu määra.

Säärased kirjad on maksuamet saatnud 7800 Eesti inimesele, kellel on maksuameti andmetel kohustus eelmise aasta pealt tulumaksu juurde maksta vähemalt 50 eurot või rohkem.

Pole esimene kiri

Miks saadeti kiri pojale? Oja: „Siin pole muud, et kui inimene käib e-maksuametis, siis korra aastas uuendab andmeid. Ühel hetkel on ta pidanud vajalikuks panna poja e-maili, kes ilmselt toimetab internetis vabamalt. Sageli soovitakse, et keegi noorem saab andmed kätte.“

Mida teha?

Oja peab tõenäoliseks, et Leidal on ületatud maksuvaba tulu määr, sest muidu ta kirja ei oleks saanud. Eelmisel aastal oli see 6000 eurot. Kas ta pension on suurem, on ta midagi müünud?