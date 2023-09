Kuuse-kooreüraski tegevusel saab nüüd veebis silma peal hoida

Kuuse-kooreüraskite paljunemine ja levik sõltuvad ilmastikust ning muudest looduslikest teguritest. Keskkonnaagentuuri metsaosakond on loonud analüütikatarkvara Tableau’ abil visuaalse ülevaate kuuse-kooreüraski 2023. aasta seire värsketest tulemustest. Keskkonnaportaalist leitaval interaktiivsel töölaual on ajateljel ja kaardil näha püünistega püütud isendite arvu keskmine ning jaotus maakonniti. Kaart ja tabelid on interaktiivsed ning reageerivad kasutaja valitud filtritele. Arvandmed on allalaaditavad ka Exceli tabeli formaadis.