Jätkuvad pingutused lendorava asurkonna seisundi parandamiseks

2023. aastal leiti juurde 12 uut lendorava leiukohta ja mitme leiukoha paiknemise muutusi. Selle aasta tulemustest selgub, et asustatud leiukohtade arv ulatub sajani. Aasta alguses kinnitatud kaitsetegevuskavaga on püstitatud eesmärgiks 125 lendorava asustatud leiukohta jooksval aastal. Vaatamata sellele, et lendoravate asustatud leiukohtade arv aeglaselt suureneb, ei tähenda see, et asurkond oleks meil heas seisus.