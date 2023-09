Harukordne lasterikkus! Eesti metsades tatsab kaks kuueliikmelist karuperet

Suurpere käis söögiplatsil vilja pugimas korduvalt. Suve teises pooles hakkas pere rändama Läti poole. Viimati andsid nad endast märku oktoobris, Kilingi-Nõmmest kümne kilomeetri kaugusel Mõisakülas. Pole välistatud, et karud kolisidki talveks Lätti, sest Mõisakülast on see veel ainult kiviviske kaugusel.