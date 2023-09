Oodata on uut rekordit – lapsi sünnib veel vähem kui mullu

„Tavapäraselt on meil kuus neli-viis paari kaksikuid. Juulis sündinud kaksikute seas oli neli segapaari ning võrdselt kolm paari poisse ja kolm paari tüdrukuid,“ räägib Pelgulinna sünnitusmaja sünnitusosakonna ämmaemand Pirjo Voogla. Ta lisab, et seni on märtsikuu nende majas kõige lasterohkem. „Siis sündis 259 last. Kaksikuid sündis viis paari, kolm paari poisse ja kaks paari õde-venda.“