FOTOD | Vaata, milliseid imelisi peremärke vanasti asjadele lõigati ja põletati

Millise rahva juurest peremärkide kasutamine alguse on saanud, polegi täpselt teada, viidatud on ruunikirjale ja viikingitele. Igatahes tuntakse neid terves Euroopas. Oma märgid on ka Aafrika ja Põhja-Ameerika põlisrahvastel. Euroopa rahvaste peremärgid on uurijate andmeil väga sarnased.