„Meil oli kaks varianti: kas öelda kodumaistele piletiostjatele ja enam kui sajale juba pileti ostnud väliskülalisele, et „andestust, aga jääb ära“, või teha seda, mida Narva Vaba Lava juba viis aastat teinud on – pusida kerges vastutuules, aga mitte anda alla,“ räägib Märt Meos. FOTO: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Leedu dramaturg Marius Ivaškevičius, Narvas lõppenud Vabaduse festivalil sinu ja Allan Kaldoja kaaskuraator, kirjutab oma Facebooki lehel, et Eesti provintsialism ei lase meil suuri ideid näha. Ütleb veelgi valusamalt, et suured ideed hävitatakse. Kirjutab: „Ilmselgelt pole Eestis kõik hästi.“ Kirjutab, et festival jättis tegijatele võlad ja võib jääda viimaseks. Kuidas Ivaškevičiuse valuga väljaöeldut kommenteerid?