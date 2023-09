Majandusanalüütik: automaksu taga kummitab hoopis suurem koll. Hinnad hakkavad poes kaootiliselt tõusma

„Käibemaksu tõstmine on riigile väga mugav. See ei ole nii konkreetne kui automaks, et näe, sina autoomanikuna maksad nüüd aastas 60 eurot. Seda sa näed ja tunned. Käibemaksu tõus ei paista aga nii palju silma,“ sõnab Vitsur. „Kuna hinnad muutuvad iga päev, siis käibemaksu osakaalu on inimestel raskem eristada. Märkamatult tuleb aasta lõikes aga palju suurem summa kokku kui palju kirutud automaksu makstes. Mulle tundub, et pidev automaksust rääkimine on põhiprobleemilt tähelepanu kõrvale juhtimine.“