Taotle toetust - sügistööde aeg metsas on kohe käes

Põdrad armastavad maiustada noorte taimedega. Inimese jaoks tähendab see rüüsteretke, kus ühe õhtuga võib üks põrdapere puhtaks närida suure hulga suure vaevaga istutatud ja hooldatud ala, kuid põtradele on see kõigest toit. Selleks, et sellist olukorda vältida, tasub ulukikahjustusi ennetada. Kuidas seda täpsemalt teha tasub uurida metsaühistust, sest ka nende tööde tarbeks on kulude vähendamiseks võimalik taotleda toetust. Metsameetme abil toetatakse noore metsa hooldamist, kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuste ennetamist ehk selle meetme alla lähevad hooldusraied (nt valgustusraie), ulukikahjustuste ennetamine. Taotlusi võetakse vastu perioodil 15.09.2023-03.10.2023 . Hooldusraie toetuse taotlemisel tuleb jälgida seda, et kinnistul peab olema kehtiv metsamajandamiskava ja metsa jooksev vanus võib olla kuni 30 aastat.

Aeg on küps planeerida talviseid raieid