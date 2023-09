APOKALÜPSIS VÕRUMAAL | Lendasid katused ja autod, levi pole, puud hulkade kaupa maas. „See oli ikka täitsa kreisi“

Näiteks Linnamäel lendas koertermajal ära pool katust. Kohalik elanik Karmo kirjeldas Maalehele: „Istusin köögis öösel kella üheteist-kaheteist paiku. Järsku käis selline pauk, et maa värises. Vaatasin taskulambiga välja, sest tundus, et vana puu oli maha kukkunud. Siis läksin õue ja vaatasin, et hoopis üks pool maja katusest oli ära lennanud maja ette.“ Teine elanik Maanus lisab: „Selline tunne oli tõepoolest, nagu äike oleks majja sisse löönud.“