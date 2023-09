„Hakkame tegema geriljakooli ja ootame ära kohtuotsused.“ Suletavas Metskülas õppetöö ikkagi algab

„20 last tulevad esmaspäeval ikka kooli, selline on vanemate ostus“

75 000 või 40 000 eurot kohtukulu

Vallavalitsus ei vastanud Maalehe päringule kohtukulude kohta. Väidetavasti olla volikogu esimees maininud senise kulutusena lausa 75 000 eurot. Meedias on läbi käinud, et valla reservist on kohtukuludeks võetud 40 000 eurot.

Juuli keskel laekus ärimees Parvel Pruunsillalt Lääneranna valla arvele 40 000 eurot, millest jätkuks Metsküla kooli aastaseks ülalpidamiseks. Annetaja mainis, et maakoolide teema on talle südamelähedane.

Volikogu esimees Armand Reinmaa saatis seepeale volinikele kirja ja leidis, et korruptsioonis kahtlustatava Pruunsilla saadetud raha kasutamine võib tekitada korruptsiooniohu. Volikogu otsustas, et Metsküla kool tuleks hoolimata Pruunsilla annetusest ikkagi sulgeda. Raha kanti tagasi.

„Minu meelest on see jabur,“ kommenteeris Pruunsild olukorda maakonnalehele Lääne Elu.

Vaikiv volikogu

Lääneranna vallavolikogus koolireformi poolt hääletanud 13 saadikust vaid üks vastas enam kui nädala eest Maalehe poolt saadetud päringutele, kus soovisime teada saada, et las ja miks on nad vallavolinikuna sügavalt veendunud, et Eesti aasta kooli, Metsküla kooli sulgemine on ainuõige samm?