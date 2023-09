Eilne torm jättis elektrita üle 2500 majapidamise

„Oleme suurendatud jõududega tööl ja tormist ning äikesest põhjustatud rikkeid lahendanud alates eilsest hilisõhtust. Üle 22 brigaadi teeb tööd kahes vahetuses, et likvideerida ulatuslikke tormikahjusid ja taastada elektriühendused. Usume, et enamus keskpinge rikkeid suudame tänase päeva jooksul lahendada ning viimaste madalpinge riketega võib minna kuni homse õhtuni,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm neljapäeval.

Lõuna-Eesti rikete lahendamisele kaasati brigaade kogu Eestist. Samuti tehti ka droonidega ülelende, et rikkeid kiiremini tuvastada. Härm paneb inimestele südamele, et langenud või katkenud elektriliinidest tuleks kindlasti eemale hoida, kuna need on eluohtlikud. Olulisemaiks peabki ta inimeste ohutust ning väidab, et elektrilevi ja selle partnerid teevad kõik endast oleneva, et klientide ühendus võrguga võimalikult kiirelt taastada.